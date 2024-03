Juntos novamente Bad Bunny e Gabriela Berlingeri?

Parece que o amor venceu mais uma vez, já que o casal favorito de muitos fãs do artista urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, aparentemente está de volta, ou pelo menos é isso que a mídia de entretenimento nos Estados Unidos tem projetado.

Foi o programa Despierta América da Univisión que publicou várias fotos onde o cantor urbano porto-riquenho é visto ao lado da modelo e designer de joias, Gabriela Berlingeri, supostamente juntos na cidade de Los Angeles.

Isso acontece depois de alguns meses de rumores de que o suposto relacionamento que o porto-riquenho teve com a socialite Kendall Jenner chegou ao fim. No entanto, o cantor e a modelo nunca confirmaram que estavam juntos, assim como o artista porto-riquenho sempre manteve em privado seu relacionamento com Berlingeri, a quem conhece desde antes de se tornar famoso.

Recomendados

Precisamente no último fim de semana, Bad Bunny fez história nos shows que realizou no Crypto.com Arena em Los Angeles, como parte de sua turnê ‘Most Wanted Tour’.

Bad Bunny também estará se apresentando em breve em Porto Rico, nos dias 7 e 8 de junho no Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, evento para o qual na semana passada milhares de fãs acessaram as plataformas da Ticketera para garantir seus ingressos. Até mesmo, como já é costume entre os fãs do artista urbano, fizeram fila do lado de fora do ‘Choliseo’ para garantir seus ingressos, 24 horas antes da abertura da venda dos ingressos.

O porto-riquenho também se apresentará em várias cidades do Texas, Louisiana e Flórida antes de se apresentar na ilha.