Interessado? A FIFA está em busca de novos talentos para a Copa do Mundo de 2026

Faltam pouco mais de dois anos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá; no entanto, a FIFA já está trabalhando em seu torneio mais importante e está em busca de novos talentos.

Através da plataforma Linkedin, o órgão regulador do futebol mundial está oferecendo vagas de emprego relacionadas com a organização do principal torneio de seleções.

Alguns dos cargos oferecidos na Cidade do México são Chefe de Operações de Tecnologia, Diretor Executivo de Relações com Stakeholders, Gerente de Sustentabilidade e Direitos Humanos, Gerente Sênior de Mobilidade de Transporte e Gerente Sênior de Programa de Voluntariado.

Vagas FIFA Mundial 2026 (Linkedin)

É importante lembrar que a Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho daquele ano e será a primeira vez que terá 48 seleções participantes.

Tanto o México quanto o Canadá sediarão 13 jogos cada, enquanto os 92 jogos restantes serão realizados em território americano, o que significa que a FIFA precisa de uma força de trabalho numerosa para cumprir todas as obrigações necessárias.