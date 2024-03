Foi assim a revelação de gênero que foi celebrada em um show da Karol G

Num emocionante concerto de Karol G na República Dominicana, a popular cantora colombiana protagonizou um momento único ao participar de um Gender Reveal ao vivo.

O evento, que ocorreu durante a sua segunda apresentação lotada no país, gerou uma grande comoção e alegria entre os presentes.

Enquanto Karol G interpretava sua música ‘Contigo’, ela percebeu uma fã na plateia segurando um cartaz pedindo a ela para revelar o sexo de seu bebê.

A cantora, sempre próxima de seus seguidores, decidiu tornar realidade o sonho da fã e interrompeu brevemente sua apresentação para participar deste momento especial. Toda a plateia se encheu de emoção e expectativa.

Encontro com a futura mamãe

Com um lançador de confetes em mãos, Karol G anunciou com entusiasmo o sexo do bebê: É uma menina! A revelação gerou uma explosão de alegria e emoção no concerto.

A cantora se aproximou rapidamente à futura mamãe, que parecia orgulhosa e emocionada com a surpresa. Karol G perguntou a ela qual seria o nome se fosse uma menina, e a mulher respondeu com um sorriso radiante: ‘Delany’. Todos comemoraram e aplaudiram por Delany, o nome escolhido para a bebê que está por chegar.

As imagens deste emocionante Gender Reveal se espalharam rapidamente nas redes sociais, tornando-se um fenômeno viral.

Os utilizadores da Internet partilharam amplamente o vídeo do concerto e da revelação do sexo do bebé, destacando a proximidade e o carinho que a Karol G tem pelos seus seguidores.

Próximos concertos

Depois deste concerto bem-sucedido na República Dominicana, Karol G está se preparando para realizar dois shows em Lima como parte de sua turnê ‘Amanhã será bonito’.

Os eventos estão programados para os dias 12 e 13 de abril no Estádio Nacional de Lima. Os fãs peruanos aguardam ansiosamente a chegada da talentosa artista e a oportunidade de viver momentos ao lado dela no palco.