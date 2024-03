Fernanda cogita ser mais forte do que Isabelle no BBB 24: ‘A Cunhã sai’ (Reprodução/Globo)

“Eu acho que a Cunhã sai”, afirmou Fernanda ao conversar com Pitel e MC Bin Laden sobre um embate com Isabelle no paredão. Depois da festa, o trio se reuniu no quarto gnomo e a sister se debruçou sobre a possibilidade de tirar a amiga de Davi do BBB 24.

Segundo Fernanda, Isa é a participante mais fraca do quarto fadas e, por isso, ela deve ser uma das próximas eliminadas do Big Brother Brasil: “Eu acho a Cunhã a mais fraca para mim, pro meu jogo. Não estou falando da casa. Eu acho que se ela vem no paredão comigo ela cai”, afirmou ela.

Porém, Fernanda diz que tudo depende de um fator específico. Segundo ela, um terceiro nome no paredão pode acabar com a chance de tirar Isabelle do BBB: “Mas, depende do terceiro nome, porque se cai a Leidy, ela [Elin] cai. Não é mais sobre eu e a Cunhã. Tudo depende do terceiro nome”.

BBB 24: Isabelle seria a mais fraca do quarto fadas (Reprodução/Globo)

Pitel, que está ao seu lado na cama, concorda e diz que este ponto é importante de se analisar: “O terceiro nome depende da sorte”, conclui a aliada de Fernanda no reality show.

Em seguida, Fernanda continua a descrever um possível paredão entre ela e Isabelle e dá uma outra hipótese de trio na berlinda do BBB 24: “Por exemplo, entre eu, Cunhã e Bia, eu acho que a Cunhã sai. Nesse ponto, eu quebro a Cunhã. Não foi sobre a Bia, foi sobre a Cunhã, sobre eu e a Cunhã”.

Para fechar a ideia, Fernanda ensina como funciona um bom empate de eliminação: “Para ter um embate e os paredões funcionarem é preciso ter um fortão e a briga de dois. O fortão não vai ser nem a conversa e a briga é de dois”.

Vale lembrar que depois da festa de Giovanna no BBB 24, o Top 12 encara mais uma prova do líder nesta quinta-feira (21). Quem será que vence a disputa pela coroa?