Famosa atriz de Hollywood gera milhões de dólares criando conteúdo para o OnlyFans, quem é?

A reconhecida atriz e modelo Denise Richards, famosa tanto por sua bem-sucedida carreira em Hollywood quanto por sua participação no reality show The Real Housewives of Beverly Hills, adentrou nos últimos anos nas plataformas de conteúdo erótico e criou sua própria conta no OnlyFans, onde uma de suas filhas já estava gerando milhares de dólares.

A sua chegada ao OnlyFans ocorreu em setembro de 2022, aos 51 anos, pouco depois de sua filha Sami Sheen, então com 18 anos e fruto de seu relacionamento com o ator Charlie Sheen, ter sido o centro das atenções da mídia por sua incursão na mesma plataforma.

Seu pai, Charlie Sheen, foi o primeiro a demonstrar sua rejeição à iniciativa de sua filha: “Isso não aconteceu sob o meu teto. Agora ela tem 18 anos e mora com a mãe. Eu não aprovo isso, mas como não posso evitá-lo, disse a ela para manter a classe, a criatividade e não sacrificar sua integridade”, declarou o protagonista de ‘Dois Homens e Meio’.

No entanto, a atriz apoiou totalmente a sua filha, “A Sami recebeu muitas críticas por abrir a conta. Eu tinha ouvido falar do OnlyFans, mas não estava informada sobre o que era realmente e uma vez que comecei a aprender sobre isso, realmente acredito que os criadores do site pegaram o melhor de cada plataforma de redes sociais e colocaram tudo em uma só”, afirmou Richards durante uma entrevista com KTLA.

"Todos nós postamos fotos de nós mesmos de maiô no Instagram e em outros lugares, não há diferença, exceto que, neste aplicativo, você realmente é dono do conteúdo", completou.

Quanto Denise Richards ganha no OnlyFans

OnlyFans, conhecida por seu conteúdo diversificado que vai desde dicas de fitness até imagens e vídeos adultos, teve um aumento notável em sua popularidade e atraiu uma grande quantidade de criadores de conteúdo, incluindo celebridades e estrelas do entretenimento. O sucesso econômico de Denise na plataforma foi imediato: de acordo com o portal The Tab, ela chegou a gerar até 2 milhões de dólares por mês.