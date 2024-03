Esta cena de João Pedro e Zinha comoveu o público de Renascer: ‘Chorei muito’

A cena de João Pedro falando que nunca recebeu um abraço do pai comoveu o público que acompanha a novela Renascer, que usou as redes sociais para destacar o potencial de Juan Paiva e também alertar sobre o assunto.

Na trama, o filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) aparece se queixando para Zinha (Samantha Jones) sobre a falta de carinho do pai. O jovem chegou a dizer que a questão não é dinheiro e nem trabalho, mas que nunca recebeu um abraço afetuoso do protagonista da novela.

O momento comoveu a todos os fãs do remake de Renascer, que alertaram que este é o dilema de muitas famílias brasileiras: “Essa é a realidade de muitos filhos”, escreveu uma pessoa.

Recomendados

Uma outra destacou que a realidade de João Pedro em Renascer é a mesma vivida por muitos jovens: “Infelizmente, nesse mundo, tem muitos filhos e filhas que nunca tiveram esse abraço”.

Elogios não faltaram

Além de trazer à tona o assunto da falta de afeto entre pai e filho, a cena onde João Pedro fala que nunca recebeu um abraço do pai fez com que Juan Paiva fosse muito elogiado pelos fãs da novela da Globo.

Para muitos, o ator é visto como “um dos melhores” da nova geração da emissora: “Gente, que ator! Esse João Pedro é maravilhoso”, afirmou um perfil nas redes sociais. Uma outra disse que estava com pena do personagem, que sofre há muitos capítulos de Renascer.

Renascer: João Pedro (Juan Paiva) enfrenta José Inocêncio (Marcos Palmeira) depois das desconfianças do pai (Léo Rosario/TV Globo)

A cena de Juan Paiva e Samantha Jones comoveu tanto o público da novel das 9 que muitos destacaram que “o choro correu solto”, como se fossem crianças: “Putz…que cena...a tempos não via uma com tanta riqueza em sentimentos...um excelente ator nasceu”, aplaudiu um telespectador da TV Globo.

Além de Juan Paiva e Samantha Jones, o elenco de Renascer conta com Marcos Palmeira, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão e Jackson Antunes, entre outros famosos.