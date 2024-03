Emmet Walsh deixou sua marca no mundo artístico com 119 filmes e 220 produções televisivas

O renomado M. Emmet Walsh faleceu de um ataque cardíaco aos 88 anos, conforme informado por seu agente Sandy Joseph, que indicou que sua morte ocorreu na última terça-feira em Vermont.

Ele foi conhecido no mundo do cinema por seus papéis como ator coadjuvante e em sua carreira ele participou de 119 filmes, entre os quais se destacam 'Blade Runner', 'Blood Simple' e 'Knives Out', além de interpretar o pai de Dermot Mulroney em 'O Casamento do Meu Melhor Amigo', faleceu.

O El País destacou que Emmet Walsh teve uma carreira de seis décadas no teatro, cinema e televisão.

"O impressionante trabalho de Walsh inclui 119 filmes e mais de 220 produções televisivas", disse seu gerente na quarta-feira no comunicado, publicado pelo The New York Times, através do qual anunciou a sua morte.

“As palavras de Walsh, evocadas pela Efe, foram: ‘Eu foco em cada trabalho pensando que pode ser o último, então é melhor que seja o melhor. Quero ser lembrado como um ator trabalhador. Sou pago pelo que faria de graça’”,

Emmet Walsh e os seus filmes de maior sucesso de bilheteira

Efe publicou que entre os filmes de maior bilheteria de Emmet Walsh estão Blade Runner (1982), Critters (1986) e My Best Friend's Wedding (1997).

O primeiro filme dele foi 'Alice's Restaurant' (1969). Desde então, ele iniciou uma carreira ininterrupta na qual compartilhou o set com grandes estrelas como Paul Newman e Harrison Ford. Em 2019, ele trabalhou com Daniel Craig em 'Knives Out'.

Em 'Blade Runner', Walsh interpretou o chefe de polícia de Los Angeles de Harrison Ford e em 'Blood Simple' personificou o malvado detetive particular Loren Visser.

Variety mencionou sua participação em vários filmes emblemáticos da década de 70, como ‘Little Big Man’, ‘What’s Up, Doc?’, ‘Slap Shot’ e “The Jerk”. O referido meio de comunicação menciona que ele foi ator de voz, narrando os documentários ‘The Civil War’ e ‘Baseball’ de Ken Burns, também emprestou sua voz para ‘The Iron Giant’ e ‘Pound Puppies’. Além disso, ele esteve em programas de televisão como ‘Sneaky Pete’, ‘The Mind of the Married Man’ e participou como convidado em dezenas de séries, incluindo ‘Frasier’, ‘The X-Files’, ‘NYPD Blue’ e ‘The Bob Newhart Show’.