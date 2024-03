É uma sósia? O detalhe curioso que causou polêmica nas redes sociais após novo vídeo de Kate Middleton

A incerteza continua sendo o tema diário em torno do nome de Kate Middleton e da realeza britânica. A princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal em janeiro passado e, desde então, pouco se sabe sobre a esposa do príncipe William. Além disso, o Palácio de Kensington mantém um sigilo que tem dominado completamente as manchetes de notícias, dando lugar a dezenas de rumores e teorias conspiratórias.

Uma nova Kate Middleton diferente?

A mais recente? O escândalo fotográfico que compartilharam através das redes sociais. Aí, uma foto publicada pela conta oficial dos príncipes de Gales mostrava Kate Middleton com seus filhos para tentar frear os rumores que têm dominado as notícias nos últimos meses.

No entanto, o cartão postal gerou rejeição para a realeza britânica por se tratar de uma imagem editada digitalmente.

Recomendados

Agora, parece que eles exageraram demais. É Kate Middleton a mulher que aparece no vídeo publicado pelo The Sun? As redes sociais e especialistas em realeza britânica afirmam que não. Aparentemente, a altura seria o primeiro motivo de dúvida.

Nas redes sociais, afirmam que Kate Middleton tem uma sósia

Com um rosto tranquilo, muito leve e acompanhada do príncipe William, assim foi vista Kate Middleton em uma loja de produtos agrícolas perto de sua casa. No entanto, há muitos detalhes que fazem pensar que realmente não é ela e que teria usado uma dublê.

Nas redes sociais, afirmam que a altura de Kate não é a mesma e que no vídeo ela parece mais alta, além disso com um visual mais jovem.

"Ambas fotos eram delas com sapatos baixos. Qualquer um nota um problema óbvio de altura aqui! Olhe para onde os olhos de Kate estão fixados em William", "Essa não é Kate! Não é da mesma altura e não tem o mesmo jeito de andar!".