É revelado o primeiro pôster de “The Acolyte”, a nova série baseada no universo de Star Wars

Os seguidores de Star Wars têm motivos para se entusiasmar com a chegada de uma nova série que promete explorar territórios inexplorados dentro do universo galáctico. “The Acolyte” foi anunciada como uma proposta inovadora que nos levará aos últimos dias da Alta República, uma época de esplendor para a Ordem Jedi, mas também de crescentes tensões e segredos obscuros.

O pôster teaser recém-revelado pela Lucasfilm apresenta uma imagem inquietante: um sabre de luz no chão, com manchas de sangue sobre ele, insinuando a intriga e o perigo que aguardam nesta nova série. A data de lançamento anunciada, 4 de junho, tem despertado expectativas entre os fãs, que estão ansiosos para mergulhar nesta história fascinante.

O novo e emocionante episódio do universo Star Wars

A trama de "The Acolyte" promete ser um thriller de mistério que coloca um respeitado Mestre Jedi contra um perigoso guerreiro de seu passado. Conforme ambos se envolvem em uma investigação sobre uma série de crimes, eles descobrirão que as forças em jogo são muito mais sinistras do que esperavam, desafiando suas crenças e testando sua lealdade.

Recomendados

O elenco da série conta com nomes destacados como Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

Com um elenco tão talentoso, podemos esperar interpretações impactantes que darão vida aos personagens e aprofundarão em suas complexas relações. Nos bastidores, "The Acolyte" conta com a visão criativa de Leslye Headland, conhecida por seu trabalho em "Russian Doll", que atua como criadora e showrunner da série.

Quando poderemos ver o trailer de “The Acolyte”?

Ao lado de uma equipe de produtores executivos, incluindo Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef, Headland está determinada a nos levar a uma viagem fascinante pelos cantos mais sombrios e misteriosos do universo de Star Wars. Com o lançamento do trailer oficial programado para amanhã, os fãs terão a oportunidade de se aprofundar ainda mais no mundo de "The Acolyte".

Além disso, os fãs poderão vislumbrar as emocionantes aventuras que os esperam. Com uma ambientação única, um elenco estelar e uma trama carregada de intriga, esta nova série promete ser um destaque no universo de Star Wars e uma experiência imperdível para os seguidores da saga.