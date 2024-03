Duna 2 já arrecadou 500 milhões de dólares

A sequência de ficção científica, ‘Duna 2’, dirigida por Denis Villeneuve, atingiu um marco impressionante nas bilheteiras, ultrapassando os 500 milhões de dólares em receitas a nível mundial.

Com 208 milhões de dólares gerados na América do Norte e 289,4 milhões a nível internacional, o filme se posiciona como uma das maiores promessas de bilheteria na era pós-pandemia.

Em apenas 10 dias em cartaz, esta sequência ultrapassou a receita total do primeiro filme, que arrecadou 108 milhões de dólares no mercado interno.

É importante destacar que o primeiro filme teve uma estreia híbrida nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max, o que afetou suas vendas de ingressos. Em comparação, a sequência conseguiu superar sua antecessora, arrecadando 433 milhões de dólares na bilheteria mundial.

O sucesso não se limita apenas aos Estados Unidos e Canadá. O filme foi muito bem recebido em países como a China, onde arrecadou 36 milhões de dólares, seguido pelo Reino Unido com 32,8 milhões, Alemanha com 25 milhões, França com 24,9 milhões e Austrália com 15,6 milhões de dólares.

Destacando em formatos premium

O boca a boca positivo e o interesse em formatos premium impulsionaram as vendas de ingressos. Durante o fim de semana, o filme ultrapassou os 100 milhões de dólares apenas em telas IMAX, tornando-se o sétimo filme a atingir essa marca tão rapidamente.

Rumores sobre ‘Duna 3′

Embora não haja confirmação oficial de lançamento, o final da segunda parte promete a realização de uma terceira sequência. O diretor Denis Villeneuve expressou seu desejo de completar uma trilogia, afirmando que seria seu sonho.

O terceiro filme seria baseado no segundo romance de Frank Herbert, ‘Duna: O Messias’. No entanto, Villeneuve deixou claro que não tem interesse em adaptar os demais romances de Herbert sobre Duna, pois considera que se tornam mais esotéricos.

Embora a data de lançamento de ‘Duna 3′ ainda não tenha sido confirmada, é provável que leve algum tempo até que o filme seja concluído, considerando que houve três anos de diferença entre o primeiro e o segundo filme.

Se a produção receber luz verde em um futuro próximo, é realista esperar que chegue aos cinemas por volta do ano de 2027.