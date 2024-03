Devido à ausência de Messi em Hong Kong, estão negociando com os fãs para evitar processos judiciais

Não há dúvida de que a ausência de Lionel Messi em 4 de fevereiro no amistoso do Inter de Miami em Hong Kong teve e continua tendo um forte impacto no ambiente esportivo.

Lembremos que um desconforto muscular impediu o astro argentino de jogar a referida partida de pré-temporada, situação que causou muita irritação entre os organizadores do evento e, é claro, entre os fãs que desembolsaram quantias significativas de dinheiro em vão (110 dólares o ingresso mais barato).

A situação foi um ponto de virada para os próximos amistosos da seleção campeã do mundo em Qatar 2022, pois apesar do pedido de desculpas de Messi nas redes sociais, o mal-estar persistiu e fez com que os jogos fossem transferidos da China para os Estados Unidos, o que também levou as equipes rivais previamente confirmadas, Nigéria e Costa do Marfim, a desistirem da mudança de sede e serem substituídas por El Salvador e Costa Rica.

Negociação para evitar processos judiciais

Um mês e meio após a ausência de "a pulga", os organizadores do amistoso estão negociando com as pessoas que compraram ingressos, oferecendo devolver 50% do valor dos mesmos com a condição de não iniciar ações legais contra a empresa que promoveu e organizou o jogo.

A Tatler Asia, a empresa responsável pelo evento, ofereceu esta semana o reembolso de metade do valor de cada ingresso para os fãs que os compraram nos canais oficiais de venda. Para recuperar esses 50%, cada comprador terá que se comprometer a não iniciar "ações em qualquer tribunal, tribunal ou autoridade regulatória".

Após passar por Hong Kong, o Inter Miami viajou para o Japão, onde Messi jogou por meia hora no amistoso contra o Vissel Kobe, em Tóquio, situação que gerou ainda mais problemas em Hong Kong, a ponto de envolver o governo desse país e acarretar consequências econômicas para o organizador do jogo.