Confirmam o elenco da série animada de ‘Among Us’ baseada no popular jogo para celulares

Among Us Foto: Arquivo

A antecipação pela série animada de ‘Among Us’ atingiu um novo nível com o anúncio do elenco de vozes que dará vida aos queridos personagens do jogo. A CBS Studios, juntamente com a Innersloth, o estúdio por trás do jogo, revelou que Randall Park, Ashley Johnson, Yvette Nicole Brown e Elijah Wood foram selecionados para emprestar suas vozes.

O anúncio do elenco vem depois de ser confirmado que Owen Dennis, conhecido por seu trabalho em ‘Infinity Train’, estará encarregado como criador e produtor executivo do projeto. A série, baseada na premissa do jogo, seguirá a história de um grupo de tripulantes em uma nave espacial.

Já se sabe quem dará vida aos personagens de ‘Among Us’

Desde o cativante e fanfarrão 'Vermelho' interpretado por Randall Park, até o sarcástico 'Roxo' interpretado por Ashley Johnson, passando pelo lacayo corporativo 'Laranja' interpretado por Yvette Nicole Brown e o feliz estagiário 'Verde' encarnado por Elijah Wood, o elenco promete levar os espectadores a uma emocionante aventura cheia de mistério e traição.

Recomendados

A escolha do estúdio de animação Titmouse, reconhecido por seu trabalho em séries como 'Big Mouth' e 'The Legend of Vox Machina', garante um nível de qualidade visual que complementará a narrativa emocionante da série. Embora a plataforma de transmissão para a série ainda não tenha sido anunciada, as negociações estão em andamento para levar essa emocionante adaptação para a tela o mais rápido possível.

Entretanto, os fãs podem se animar com a notícia de que a série está tomando forma com um elenco de vozes estelar e uma equipe criativa de primeira linha. Com o sucesso avassalador do jogo, a série animada promete levar a experiência do jogo a novas alturas.

Cada vez falta menos para a série animada de ‘Among Us’

A série promete atrair tanto os fãs da franquia como aqueles que procuram uma série animada emocionante e divertida para desfrutar. Também oferece uma oportunidade única para explorar mais a fundo a história e proporcionar aos espectadores uma experiência mais imersiva e emocionante.

Com uma equipe criativa talentosa e um elenco estelar, a série animada ‘Among Us’ está pronta para cativar audiências de todas as idades e se tornar um novo fenômeno cultural no mundo do entretenimento, especialmente no mundo da animação.