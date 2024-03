Beatriz expulsa do BBB 24? Público espera ansioso pela decisão de Boninho

Depois de não se controlar na frente de Sabrina Sato, Beatriz vai mesmo ser expulsa do BBB 24? Essa questão ainda atormenta a produção e os fãs do reality show, que estão atentos aos próximos avisos de Boninho nas redes sociais.

A questão é que Bia é uma das principais adversárias de Davi para a final do BBB, mesmo fazendo parte do mesmo grupo. Mas, ao causar um incidente com a apresentadora, durante uma rápida visita, parte do público chegou a afirmar que ela quebrou uma das regras da casa.

A vista da ex-BBB deixou Beatriz eufórica e fez com que Boninho mandasse um aviso definitivo: “Atenção senhores! Atenção, dona Beatriz, principalmente, pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave”, alertou a voz.

a bia pulando e derrubando a sabrina sato PELO AMOR DE DEUS pic.twitter.com/ZUogOoChl1 — deb (@realitysdeb) March 20, 2024

Além do recado, Bia perdeu 500 estalecas pela infração grave, enquanto Alane perdeu 200 por ter participado. Nos bastidores, a produção adiou a entrada de um falso brother para analisar qual será o destino de Beatriz dentro do BBB 24. Será que ela será expulsa na reta final?

O público detona Bia na web

Mesmo sendo uma das favoritas, a atitude de Beatriz com Sabrina Sato não foi perdoada pelo público que acompanha o Big Brother Brasil. Em diversos comentários, fãs afirmaram que a sister é “muito exagerada” e “sem noção”.

Só isso? Cadê Tadeu ao vivo esculachando ela??? #bbb24 https://t.co/St6IylM1Bj — Bic Müller  (@bicmuller) March 20, 2024

Há quem pergunte onde está a expulsão de Bia do BBB e afirme ainda que a vendedora está sendo “protegida por Boninho”. Um outro disse que se fosse Leidy Elin, a sister estaria fora do programa minutos depois da saída de Sabrina Sato.

Pitel também falou sobre o problema e revelou que “nas escrituras sagradas diz que não pode tocar neles”, ou seja, no regulamento do BBB é avisado que os participantes não podem tocar nos convidados que “invadem a casa”.