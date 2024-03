Beatriz afastou falso brother argentino do BBB 24? Entenda a polêmica!

Beatriz afastou falso brother argentino do BBB 24 (Reprodução/Globo)

Por causa de Beatriz, a Globo decidiu adiar a entrada do falso participante argentino no BBB 24. O problema começou quando a sister derrubou Sabrina Sato dentro da casa do reality show.

Segundo o portal Área VIP, a entrada do falso brother foi adiada já que a produção do BBB segue envolvendo o caso de Bia para descobrir se ela será expulsa após derrubar a apresentadora durante uma visita inesperada.

Previsto para entrar no Big Brother Brasil às 15h desta quarta-feira (20), o falso participante segue nos bastidores e sem data certa para movimentar o BBB.

Boninho enganou todo mundo?

Boninho usou as redes sociais para anunciar a entrada do brother argentino na temporada. Em um vídeo, o diretor do BBB 24 afirmou que tudo não passava de uma brincadeira criada por ele e pela produção.

“Amanhã, começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história de troca de participantes de Big Brother, no mundo inteiro. Mas, na verdade, este ‘hermano’ não está participando de Big Brother nenhum, muito menos do Big Brother da Argentina”, revelou o big boss.

Além disso, Boninho também afirmou que os participantes que seguem no jogo serão avisados que Yasmin segue no game: “Para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ser um Paredão fake.”, disse o diretor do programa.

Porém, depois de adiar a entrada do falso brother argentino, Boninho se afastou das redes sociais e deixou os fãs do Big Brother Brasil sem entender o que realmente vai acontecer nos próximos dias.