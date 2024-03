BBB 24: Vencedor da Prova do Líder desta quinta-feira (21) garante vaga no top 10 Imagem: Rede Globo

Faltando menos de um mês para acabar o BBB 24, os grupos já estão bem definidos e os favoritos já começaram a surgir. Contudo, o que todos os onze participantes que ainda estão confinados no reality querem é garantir ao menos o top 10.

E isso irá acontecer nesta quinta-feira (21), pois quem ganhar a Prova do Líder está imune da formação do 14º Paredão no próximo domingo e garante vaga entre os 10 últimos brothers e sisters.

Os dez últimos

Com recordes de participantes nesta edição, ao todo foram 26 escolhidos para entrar na casa mais vigiada do Brasil, sendo seis ‘Camarotes’ e 20 ‘Pipocas’.

Entre expulsões, como a de Wanessa Camargo, desistências, de Vanessa Lopes e eliminações, chegaram até aqui Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Lucas Henrique, Matteus, Pitel e MC Bin Laden, sendo esse último o único sobrevivente entre os famosos. Quem será que vence a prova de hoje e entra para os dez últimos participantes do BBB 24?

Leidy Elin bate recorde histórico do Big Brother Brasil

Será que Leidy Elin é uma das fortes candidatas a ocupar o pódio do BBB 24? A sister bateu um recorde histórico: é a participante que chegou mais longe em uma edição de Big Brother Brasil sem ser votada. Ao todo foram 74 dias sem ser votado, nem pelo Líder e nem pelos participantes.

O recorde ainda vai aumentar até domingo (24), chegando em 77 dias sem receber votos. Será que no 14º Paredão as coisas irão mudar?

