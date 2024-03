BBB 24: ‘Parece velório’, define o público sobre a festa da líder Giovanna

A liderança de Giovanna no BBB 24 chegou ao fim com uma grande festa para a sister. Mas, nas redes sociais, o público criticou ao ponto de afirmar que estava ‘parecendo um velório de tão desanimado’.

Chamada de festa hippie chic, a festa levou ao BBB uma decoração estilo anos 1980 e elementos da cultura hippie. Nos telões, imagens de cachoeira, natureza também fizeram parte e a produção arrumou até uma kombi para dar ainda mais ânimo para os brothers e sisters que permanecem no jogo.

No entanto, o público achou o Top 12 desanimado com as músicas: “Que festa péssima! Prefiro ainda a de Bia. Essa festa tá dando sono. Vou dormir que ganho mais”, escreveu uma fã do reality.

Diferente das outras festas, Giovanna escolheu uma playlist focada em rock, seu estilo preferido. Então, tocou Born to be Wild, de Steppenwolf, entre outros clássicos, mas o público parece não ter aproveitado em casa.

Um outro perfil disse que a festa da líder Giovanna foi “a mais sem graça que o BBB 24 já teve”. Ele ainda disse que a dona do evento é igual e deve ser eliminada em breve do Big Brother Brasil.

Há quem também tenha falado que Giovanna vai perder dinheiro por estar no BBB: “Deixa o pessoal do INSS saber que a Giovanna tá na balada, vai cancelar o benefício”, escreveu um fã do programa da Globo.

Vale destacar que depois da festa da líder, o Top 12 vai enfrentar mais uma prova para definir a nova liderança dentro do BBB 24, que acontece na noite desta quinta-feira (21). Será que teremos um líder diferente ou uma repetição nesta semana que começa no reality show da TV Globo?