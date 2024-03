BBB 24: Buda joga olhares para Pitel e o público detona o brother mais uma vez

Buda deu mais um fora dentro do BBB 24. Desta vez, o brother jogou olhares para Pitel durante a festa de Giovanna e acabou sendo alvo de comentários na web.

Sem saber se continua casado fora do reality show, Lucas Henrique observava Pitel dançando com Giovanna e o público voltou a defender Camila, sua ex-esposa, e a afirmar que o brother não sabe respeitar as mulheres.

Após a Globo divulgar um vídeo no Instagram oficial do BBB, uma fã do reality show disse que Buda “parece os velhos” que ficam olhando as mulheres passando na rua.

Recomendados

Uma outra pessoa disse que ficou com nojo da expressão de Lucas Henrique ao ver Giovanna e Pitel dançando na festa da líder, que aconteceu na noite desta quarta-feira (20): “Só eu fiquei com nojo da expressão dele?”, questionou outro perfil.

A situação também levou à web assuntos mais fortes, como abusos: “Esses olhares dizem muito mais do que um simples desejo. Diz o quanto é difícil ser mulher. O quanto é arriscado uma mulher ir para festa e voltar sozinha pra casa. O quanto é perigoso confiar em homens, mesmo sendo esposa dele há 15 anos. O quanto existem lobos em pele de cordeiros. Mulheres, olhos abertos sempre! Infelizmente não podemos viver em paz”, escreveu uma pessoa no Instagram.

Pitel também não foi poupada

Além de Buda, o público que acompanhou a festa de Giovanna no BBB 24 não poupou Pitel. Para algumas pessoas, a sister “fez de propósito”, imaginando que o clima entre Lucas e sua esposa fora do reality show já não está dos melhores.

Já um outro perfil comentou que achou tudo muito engraçado, afinal era para ela chamar atenção de outro participante do Big Brother Brasil: “O engraçado é que ele mandou a Pitel seduzir o Davi, mas o feitiço voltou contra o feiticeiro”.