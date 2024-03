BBB 24: Amizade falsa? Isabelle abraça e agradece Davi, mas o público detona

Durante a festa da líder Giovanna no BBB 24, Isabelle abraçou e agradeceu Davi por sua amizade, mas o público detonou a sister. Num determinado momento, a manauara diz que o brother é seu “irmãozinho”.

Abraçada e dançando com Davi, Isabelle manda um “obrigada por tudo, tá. Meu irmãozinho, obrigada por tudo, de verdade”, buscando fortalecer a aliança criada pelos dois durante a temporada do BBB.

Enquanto Isa fala, Davi acaricia a cabeça dela, como um sinal de proteção, e demonstra que eles seguem juntos na casa do Big Brother Brasil, pelo menos, por enquanto.

Já nas redes sociais, o público apontou que a amizade entre Davi e Isabelle pode ser falsa e apenas para jogo. Entre piadas e comentários sérios, muitos fãs do BBB chegaram a dizer que “o jogo de Isabelle está na cara” e que ela “está com medo do paredão”, que será formado em breve.

“Se o Davi não tivesse ficado ao lado de Isabelle ela seria a maior planta do BBB 24″, afirmou uma pessoa. Outra disse que a saída de Raquele do reality aproximou os dois: “Eu sabia que quando a Raquele saísse ela ia voltar a chamar o Davi de irmãozinho. Cuidado Davi, essa dai é uma cobra caninana”.

Em tom de brincadeira, uma fã do Big Brother Brasil prestou atenção no rosto do motorista de aplicativo e soltou: “A expressão do Davi parece a da minha amiga quando eu tô falando do mesmo macho pela milésima vez”.

Por fim, muitos fãs deixaram o jogo de lado e chegaram a afirmar que a amizade de Isabelle e Davi dentro do BBB é muito bonita: “Amo essa amizade independente do que for”, escreveu uma pessoa, usando um emoji de coração.

Vale destacar que Isabelle já disse para Matteus, Alane e Beatriz que, caso ganhe a prova do anjo, ela vai imunizar Davi, com quem já está comprometida até o final do BBB 24.