Ariana Grande oficialmente se divorcia de Dalton Gomez

Nesta imagem de arquivo, Ariana Grande chega ao Oscar, no dia 10 de março de 2024, no Dolby Theatre, em Los Angeles Richard Shotwell / Invision / AP (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

A sentença do Tribunal Superior de Los Angeles para dissolver o casamento foi oficializada na terça-feira, quase três anos após o “sim” e seis meses depois de a estrela pop, de 30 anos, ter solicitado o divórcio do corretor imobiliário, dois anos mais novo.

O casal estava separado há mais de um ano, de acordo com documentos judiciais. Eles tinham um acordo pré-nupcial, não tinham filhos em comum nem qualquer disputa legal significativa em seu divórcio, então o processo avançou rapidamente e sem contratempos.

Os termos do acordo foram negociados em outubro e apenas tiveram que esperar os seis meses necessários para que a ordem judicial entrasse em vigor.

De acordo com o acordo, Grande fará um pagamento único de US$1,25 milhões a Gomez, sem pensão alimentícia no futuro, dará metade dos rendimentos da venda de sua casa em Los Angeles e cobrirá até US$25 mil das taxas dos advogados de seu ex-parceiro.

Como a vasta maioria dos divórcios na Califórnia, o pedido de Grande citava diferenças irreconciliáveis como motivo para a separação.

Grande e Gomez começaram seu relacionamento em janeiro de 2020 e passaram juntos o confinamento devido à pandemia do coronavírus. Eles apareceram juntos no vídeo da música beneficente de Justin Bieber "Stuck With U" em maio daquele ano e anunciaram seu noivado em dezembro.

O casal se casou em uma cerimônia íntima em sua casa em Montecito, Califórnia, em 15 de maio de 2021.

A cantora e atriz, nascida na Flórida, lançou seu sétimo álbum de estúdio "Eternal Sunshine" no último dia oito de março.

Na adaptação para o cinema do musical “Wicked”, que será lançado em novembro, ela interpretará a bruxa boa, Glinda, ao lado de Cynthia Erivo, que dará vida a Elphaba.