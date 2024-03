Antes de se apresentar no Lollapalooza, Diplo compartilha fotos de viagem ao Rio de Janeiro

O Lollapalooza Brasil 2024 está chegando e muitos dos artistas que se apresentarão no festival já estão aproveitando alguns momentos no Brasil. Atração do primeiro dia de evento, o DJ Diplo aproveitou para compartilhar uma série de imagens feitas durante sua visita ao Rio de Janeiro.

Conforme publicado pela Vogue, Diplo usou seu Instagram para compartilhar alguns registros fotográficos da viagem. Nas fotos, o DJ de 45 anos pode ser visto posando sem camisa, de cabelos em tom pink no Morro Dois Irmãos, com uma bela vista ao fundo.

A apresentação do DJ deve acontecer na próxima sexta-feira, dia 22 de março, por volta das 21h45 no espaço Perry’s by Johnnie Walker, local onde outros grandes nomes da música eletrônica também marcam presença ao longo dos três dias de festival.

Lineup estrelado

O Lollapalooza Brasil 2024 acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos em São Paulo, SP. Ao longo dos três dias de festival grandes nomes da música nacional e internacional se apresentarão nos quatro palcos do evento.

Na sexta-feira além de Diplo, que se apresenta no espaço dedicado à música eletrônica, The Blaze fecha a noite no Palco alternativo enquanto Arcade Fire encerra as apresentações no Palco Samsung Galaxy. Quem terá a responsabilidade de fechar o primeiro dia de apresentações será o Blink-182, que faz sua primeira passagem pelo Brasil.

Já no sábado, Above & Beyond encerram as apresentações do espaço Perry’s by Johnnie Walker, enquanto King Gizzard & The Lizard Wizard fecha o Palco Alternativo. Kings of Leon encerra finaliza as apresentações no Palco Budweiser e Titãs Encontro faz a última apresentação do dia, e da turnê de reencontro da banda.

No último dia de festival, quem encerra as atividades do espaço eletrônico é Meduza, enquanto The Driver Era fica com a responsabilidade de finalizar as apresentações do Palco Alternativo. A cantora Sza, uma das atrações mais aguardadas da edição, fecha as apresentações do palco Budweiser enquanto Greta Van Fleet encerra o festival com sua apresentação no Palco Samsung Galaxy.