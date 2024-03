Timothée Chalamet se transforma em Bob Dylan para seu novo projeto no cinema

Timothée Chalamet já trabalha no seu novo filme (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Um jovem Bob Dylan sacode a cena da música folk ao conectar sua guitarra elétrica no Festival de Folk de Newport em 1965, essa é parte da sinopse da biografia ‘A complete unknown’, estrelada por Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet, que no ano passado foi coroado como o homem mais bonito do mundo, já é considerado um dos grandes do cinema que em cada projeto faz uma mudança radical, por isso é chamado de um artista camaleônico.

O ator foi flagrado no set do filme ‘A complete unknown’ nas ruas de Nova York, vestindo um traje clássico dos anos 60 enquanto segurava uma guitarra desgastada em sua mão.

O filme retoma a história do jovem Bob Dylan que revoluciona a cena da música folk ao conectar sua guitarra elétrica no Festival Folk de Newport em 1965 e sua ascensão como lenda da música.

No filme ‘A Complete Unknown’, o cantor também interpretará as mesmas músicas do compositor americano e ao mesmo tempo encarnará sua vida, que não tem estado isenta de polêmica e principalmente de atos de compromisso social, inclusive se afastando da vida pública em mais de uma ocasião.

‘Um completo desconhecido’, já começou a filmagem e foram reveladas as primeiras imagens de seu protagonista, o ator Timothée Chalamet, caracterizado como o músico americano.

O filme será dirigido por James Mangold e chegará aos cinemas em 2025.

Timothée Chalamet nasceu em 27 de dezembro de 1995 em Manhattan, Nova Iorque, nos Estados Unidos, e apareceu em filmes como ‘Interestelar’, ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, ‘Lady Bird’, ‘Adoráveis Mulheres’, ‘Querido Menino’, ‘Duna’ e ‘Duna 2′ e ‘Wonka’.