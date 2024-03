Shakira surpreende com a sensual promoção de ‘La Fuerte’ com Bizarrap

Cada vez falta menos para o lançamento do décimo segundo álbum de estúdio de Shakira, intitulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que será lançado esta semana, dia 22 de março, e a cantora tem divulgado nos últimos dias algumas das músicas inéditas.

Desta vez, foi a faixa 2 chamada ‘La Fuerte’, que é sua nova colaboração com o produtor argentino Bizarrap, é uma mistura pop que já está se tornando uma das músicas mais esperadas pelos fãs da cantora colombiana. A cantora publicou algumas fotos em que aparece acompanhada por três modelos em cima de uma mesa em uma prova de força.

“Outra noite passou sem te ver, outra noite em que finjo ser forte, apaguei seu número e para quê, se já o sei de cor, não te esqueço, por mais que aparente, que aparente,” é o que se ouve no teaser que Shakira revelou.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital com quatro capas. O álbum tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi paixão, a safira vulnerabilidade, e o diamante força e resiliência, conforme explicado pela cantora colombiana nas redes sociais.

“‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Meu novo álbum que chega em 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês, e com minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando a cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, reconstruí a mim mesma. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência.”

— Shakira