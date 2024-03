Rose Hanbury: suposta amante de William quebra o silêncio e responde aos rumores de romance com o príncipe

Pela primeira vez após anos de especulações, Rose Hanbury quebrou o silêncio e respondeu aos rumores de romance com William. Tudo isso, em meio a uma onda de especulações sobre o estado de Kate Middleton.

A Marquesa de Cholmondeley era uma amiga próxima da princesa, mas o afastamento entre elas deu origem a rumores de que o príncipe havia sido infiel com ela.

Até alguns dias atrás, Hanbury havia mantido total silêncio sobre as diversas teorias que circulam nas redes e na imprensa internacional.

Recomendados

No entanto, devido às especulações sobre Kate Middleton e uma suposta ruptura entre os príncipes por culpa da marquesa, foi quando ela decidiu falar e revelar a sua verdade.

Rose Hanbury responde aos rumores

Através da sua equipe de advogados, respondeu aos rumores com uma resposta breve, mas contundente. "É totalmente falso", assegurou sobre as especulações de romance com o príncipe.

As palavras foram transmitidas ao Business Insider, sem fornecer muitos detalhes e apenas tentando acabar de uma vez por todas com as teorias que circulam nas redes sociais.

Deve-se mencionar que Rose Hanbury é casada com David Rocksavage, sétimo marquês de Cholmondeley, com quem tem uma diferença de idade de 23 anos. Eles têm três filhos juntos e anunciaram seu noivado em 2009.