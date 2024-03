Ricky Martin revela seu segredo para continuar parecendo jovem

O cantor porto-riquenho, Ricky Martin, revelou recentemente seu segredo para continuar parecendo jovem aos 52 anos.

"A consciência limpa! Não estou fazendo mal a ninguém. Não estou bebendo álcool, não fumo, não uso drogas e estou me divertindo", disse o artista em uma entrevista para o programa de televisão Despierta América (Univision).

Além disso, ele aproveitou para responder perguntas sobre seus filhos, os gêmeos Mateo e Valentino, de 15 anos, que o acompanharão em uma turnê. Além disso, ele comentou que eles o ensinaram muito ao longo dos anos e são sua maior inspiração.

"É maravilhoso, porque eles não querem sair, eles estão comigo o tempo todo. Quando saio em turnê, eles vêm comigo porque temos tutores que também viajam conosco. Depois da pandemia, o Zoom alivia muito. Gosto de como somos unidos e que façam todas as perguntas que precisam fazer, e que as respostas sejam transparentes e verdadeiras", disse Martin.

No entanto, Ricky não quis especificar detalhes sobre a vida de seus filhos mais novos, Lucía e Renn, e limitou-se a dizer que gosta "que sejamos tão unidos e que façam todas as perguntas que precisem fazer, que as respostas sejam transparentes e verdadeiras. E obviamente tenho Lucía e Renn... tenho energias e estamos saudáveis, então tudo é maravilhoso".

Lucía e Renn, de 5 e 4 anos, respectivamente, são os outros dois filhos que o porto-riquenho teve com seu ex-marido, Jwan Yosef. O ex-casal se conheceu em 2014 e se casou em 2017. Em julho de 2023, decidiram se divorciar. Até o momento, não são conhecidos os detalhes que levaram à separação.