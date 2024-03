Rei Willem da Holanda faz piada com Kate Middleton por sua foto polêmica e se torna viral

A fotografia de Kate Middleton com seus filhos tem sido a imagem mais noticiosa ultimamente. Na semana passada, a princesa de Gales admitiu ter editado digitalmente a imagem, o que tem causado uma infinidade de memes e até mesmo tem estado na boca de todos, inclusive da realeza de outros países.

O Rei Willem da Holanda brincou sobre o escândalo fotográfico de Kate Middleton

O rei Willem-Alexander da Holanda se referiu a esta situação num dos seus eventos oficiais que aconteceu há alguns dias, conforme pode ser visto nas redes sociais através de um vídeo viral onde faz piadas a respeito.

O monarca holandês estava cumprimentando um grupo de estudantes quando uma das meninas comentou que tinha visto uma imagem dele quando era jovem: “Esta não estava retocada com Photoshop”, respondeu Willem-Alexander I, segundo o correspondente real Rick Evers.

Recomendados

No caso de o rei estar ciente do estado de saúde da princesa, seu comentário divertido pode fazer parecer que a situação não é tão grave quanto o sigilo mantido pelo Palácio de Kensington a respeito, o que deu origem a dezenas de teorias e rumores. Foi o que afirmou explicitamente Gary Goldsmith, tio materno de Kate Middleton, em uma entrevista concedida após sua participação na edição britânica do Big Brother VIP.

A situação de Kate Middleton continua sendo um mistério

"Sua evolução está indo bem. Ela tem o melhor apoio do planeta, tem as melhores pessoas cuidando dela. Eles disseram que a veríamos na Semana Santa e nada mudou desde então."

No entanto, as teorias sobre Kate Middleton continuam a se espalhar rapidamente na internet. Nem todos entendem por que a família real se recusou a publicar uma imagem oficial, nem por que, apesar da controvérsia, ainda não esclareceu o que realmente aconteceu com a princesa de Gales.