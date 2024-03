Rei Charles silencia todos os rumores sobre sua morte e surpreende em fotos

As últimas semanas têm sido difíceis para a coroa britânica, com rumores envolvendo Kate Middleton. No entanto, ela não foi a única vítima de especulações, já que o rei Charles III também foi afetado.

Nesse sentido, a embaixada britânica teve que sair para desmentir a morte do monarca, depois que ontem a mídia russa informou sobre seu falecimento.

“As notícias sobre a morte do rei Charles III da Grã-Bretanha são falsas!”, indicaram em um comunicado registrado pelo Daily Mail. Posteriormente, a embaixada britânica na Ucrânia também compartilhou uma mensagem semelhante nas redes sociais.

“Gostaríamos de informar que a notícia sobre a morte do rei Charles III é falsa”, expressaram.

Enquanto nesta terça-feira foram divulgadas imagens do rei Charles III durante uma atividade no Palácio de Buckingham.

Lá, vê-se o monarca sorridente e com uma aparência muito boa, compartilhando e conversando animadamente com um grupo de veteranos de guerra.

Desta forma, o rei Charles junta-se a Kate Middleton como os protagonistas das mais loucas e diversas especulações nos últimos dias.