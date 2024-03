Rede de cassinos nega possível dívida de Bruno Mars

Após polêmicas envolvendo uma possível dívida de jogo milionária em nome do cantor Bruno Mars, a MGM Cassinos se pronunciou sobre o assunto e negou que o músico tenha uma dívida com eles. Segundo publicado pelo O Globo, representantes da rede de cassinos e resorts deram uma declaração à revista Variety e afirmaram se tratar de uma notícia falsa.

Em sua fala, o representante da rede afirma que a relação com o cantor é motivo de orgulho para a marca e que segue rendendo bons frutos para ambos. “Estamos orgulhosos da nossa relação com Bruno Mars, um dos artistas mais entusiasmados e dinâmicos do mundo. Desde seus shows no Dolby Live no Park MGM até o novo lounge Pinky Ring no Hotel Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes de todo o mundo”.

“A parceria entre MGM e Bruno é antiga e enraizada no respeito mútuo. Qualquer especulação em contrário é completamente falsa; ele não tem dívidas com a MGM. Juntos, estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes”.

Parceria antiga

Ainda segundo a publicação, Bruno e a rede de cassinos MGM têm uma parceria antiga, por meio da qual o cantor faz uma residência, shows fixos em resorts da marca, em Las Vegas.

Ao todo, o patrimônio do músico é estimado em 175 milhões de dólares (aproximadamente R$863 milhões). Informação que por si só não condiz com a suposta dívida de $50 milhões citada inicialmente pelo site NewsNation.

Na nota publicada pelo referido portal, uma suposta pessoa próxima ao cantor teria revelado que Bruno carregava dívidas fruto de apostas em jogos nos cassinos da rede e que estas dívidas teriam motivado a recusa dele em se apresentar em um dos resorts da marca em Las Vegas.

A fonte também afirmou que as dívidas teriam se tornado um problema para a parceria entre o cantor e a marca em questão, algo que foi desmentido pelo porta-voz da MGM Cassino Resorts.