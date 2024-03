Produtor que trabalhou com Michael Jackson não quer mais colaborar com Luis Miguel

Luis Miguel é um dos cantores mais importantes da América Latina, por isso é lógico que tenha colaborado com os melhores da indústria musical, incluindo um produtor que trabalhou com o próprio Rei do Pop, Michael Jackson.

Trata-se de Humberto Gatica, que revelou que não gostaria de trabalhar novamente com o Sol do México depois que, além de desistir de um projeto que ele havia conseguido com dificuldade, começou a falar mal dele.

”Há um personagem com quem me pediram para trabalhar e eu fiz com muito carinho. Esse personagem se chama Luis Miguel. Quando me pediram para trabalhar, eles estavam desesperados para fazer um dueto”, contou o apresentador no programa do YouTube “O que aconteceu com o que aconteceu?”.

Luis Miguel recusou fazer um dueto com Celine Dion

Humberto Gatica sugeriu a Luis Miguel que a melhor candidata para fazer um dueto naquela época era Celine Dion, cuja música seria incluída no álbum “Romance”.

Como as vozes deles não estavam totalmente harmonizadas, o produtor recomendou ao cantor que modificasse seu tom de voz, então ele teria que regravar a música, que seria uma nova versão de "Somos novios".

Luis Miguel aceitou as sugestões de Humberto Gatica e quando finalmente conseguiu que Celine Dion colaborasse com eles, o Sol do México recusou a oferta porque, segundo ele, estava se sentindo muito cansado e isso irritou muito o produtor, pois encerrava a oportunidade de trabalhar com ela no futuro, já que antes não existia a tecnologia de comunicação e trabalho que existe agora.

Depois disso, testemunhou quando Luis Miguel explodiu com seus músicos em um evento no Palácio de Belas Artes e percebeu que ele tinha um comportamento volátil. Até que soube por um parente que ele estava falando mal dele.

“Converso com um parente meu, Alfie Gatica, filho de Lucho Gatica, (somos parentes) [e] ele me diz: ‘Micky está muito bravo contigo porque não o ajudou, como se o tivesse traído’”, desde então Humberto Gatica não quer mais saber de Luis Miguel.