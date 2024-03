Polêmica envolvendo visita de Kate Middleton a fazenda

Durante o fim de semana, Kate Middleton e o Príncipe William supostamente "foram avistados" em uma fazenda da Inglaterra, conforme relatado por espectadores. No entanto, a ausência de evidências visuais do evento levanta questões sobre a autenticidade da visita.

Questões sobre a saúde da Duquesa

Após passar por uma cirurgia abdominal planejada em janeiro, Kate tem sido alvo de especulações sobre seu estado de saúde. A falta de fotografias do suposto passeio à fazenda alimenta ainda mais as dúvidas em torno do assunto, especialmente considerando a edição pesada de uma foto anterior dela.

Why Kate Middleton’s reported farm shop visit with Prince William is now raising even more questions https://t.co/Y80T9J3KxB pic.twitter.com/odm0GmU7xi — New York Post (@nypost) March 19, 2024

Durante o período em que Kate esteve afastada da vida pública, várias teorias da conspiração surgiram, amplificando-se com relatos de funcionários do Palácio de Kensington afirmando não ter contato com ela. A falta de transparência sobre sua condição de saúde mantém a controvérsia em torno do assunto, enquanto a família real opta pela discrição.