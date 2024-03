Paris 2024 permitirá relações sexuais e distribuirá milhares de preservativos

Camas Villa Olímpica París 2024 As camas são feitas de papelão, igual a Tokio 2020 (Aurelien Meunier/Getty Images)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão cada vez mais próximos e, ao contrário do que aconteceu em Tóquio 2020, desta vez não será proibido o sexo entre os atletas que participarem, por isso os organizadores distribuirão centenas de milhares de preservativos.

Na última edição, foi implementada a medida que proibia relações sexuais entre os participantes, devido à pandemia de covid-19, com o objetivo de evitar contágios.

No entanto, de acordo com informações do portal americano TMZ, em Paris essa regra foi abolida, então serão distribuídos 300 mil preservativos para os 14 mil 250 atletas que estarão na Vila Olímpica e para os oito mil que competirão nos Jogos Paralímpicos.

A entrega de preservativos começou em Seul 1988, com o objetivo de conscientizar sobre o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.