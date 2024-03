Os casais reais do elenco de ‘Um Desejo Irlandês’: Lindsay Lohan não é a única casada

Depois de semanas gerando expectativa, o filme ‘Um Desejo Irlandês’ finalmente chegou ao Netflix em 15 de março, com o objetivo de se tornar o novo fenômeno romântico da plataforma.

O longa-metragem, estrelado por Lindsay Lohan, começou a conquistar o público desde as primeiras horas desta sexta-feira com uma encantadora história de amor com um toque de fantasia.

A história segue Maddie Kelly, uma escritora cujo mundo tranquilo desaba quando descobre que o homem do qual está loucamente apaixonada e sua melhor amiga ficaram noivos.

Recomendados

A situação é complexa, mas ela decide ignorar seu coração para ser dama de honra no casamento na Irlanda. No entanto, dias antes da cerimônia, ela faz um desejo em uma pedra ancestral que muda tudo.

De forma inexplicável, Maddie acorda transformada na noiva em vez de sua amiga, mas, embora pareça que seu sonho se realizou, logo percebe que sua alma gêmea não é seu noivo.

Ed Speleers como James Thomas e Lindsay Lohan como Maddie Kelly em 'Um Desejo Irlandês' | (© 2024 Netflix, Inc.)

Quem são os casais reais do elenco de ‘Um Desejo Irlandês’?

Na vida real, assim como a protagonista desta história, várias estrelas do elenco desta produção lideraram seus próprios romances de filme com seus amores reais.

Por isso, contamos tudo o que se sabe sobre o status sentimental dos atores principais de ‘Um Desejo Irlandês’: desde quem está solteiro até quem está apaixonado e seus parceiros.

Lindsay Lohan

A intérprete de Maddie Kelly está felizmente casada com o banqueiro kuwaitiano Bader Shammas, com quem se casou em uma cerimônia secreta em 2022. O casal tem um filho nascido em 2023.

Lindsay Lohan e seu esposo, Bader Shammas | (Instagram)

Ed Speleers

O ator por trás de James Thomas vive apaixonado por sua esposa, a diretora de figurino Asia Macey. Os detalhes de seu casamento são privados, mas sabe-se que são pais de dois filhos pequenos.

Alexander Vlahos

O galã que interpreta Paul Kennedy está muito feliz com seu relacionamento com sua esposa, Julie Vlahos, com quem se casou em 2022. O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho em fevereiro.

Alexander Vlahos e sua esposa, Julie Vlahos | (Instagram)

Ayesha Curry

A estrela que interpreta Heather em ‘Um Desejo Irlandês’ casou-se com o jogador de basquete Stephen Curry em 2011. Desde então, eles permanecem felizmente casados. O casal também tem três filhos.

Ayesha Curry com seu esposo, Stephen Curry | (Instagram)

Elizabeth Tan

A atriz por trás de Emma Taylor nesta comédia romântica da Netflix é muito reservada em relação à sua vida pessoal, então não se sabe se seu coração tem dono ou não fora da ficção.

Jane Seymour

Depois de passar por altos e baixos no campo sentimental, a lenda da atuação que interpreta Rosemary Kelly decidiu dar uma nova chance ao amor com o músico John Zambetti no ano passado.