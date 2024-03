O filme vencedor de um Oscar que será removido da Netflix em 20 de março é de vingança

Durante a terceira semana de março, a Netflix buscará conquistar seus assinantes com o lançamento de algumas de suas produções mais ambiciosas para este ano, como “O Problema dos Três Corpos”.

No entanto, também durante este período, a plataforma de streaming removerá um grupo variado de produções de seu catálogo, incluindo um thriller de vingança vencedor de um Oscar.

Qual é o filme vencedor de um Oscar que a Netflix vai remover em março?

Trata-se de Bela Vingança, um filme de suspense e comédia negra britânico-americano, escrito e dirigido por Emerald Fennell em sua estreia como diretora, lançado em 2020.

O filme segue Cassie Thomas, uma jovem garçonete que costumava ter um futuro promissor. Ela era uma estudante de Medicina excepcional e sua família e amigos estavam muito orgulhosos.

No entanto, um evento traumático a levou a abandonar seus sonhos. Ela se tornou uma mulher introvertida, sem ambições, se afastou de todos que conhecia e se refugiou na casa dos pais.

Cenas do filme 'Bela Vingança' | Focus Features (Focus Features)

Cassie parecia deprimida trabalhando em uma loja perto de casa, mas na realidade é uma pessoa maliciosamente inteligente que leva uma vida dupla punindo todos os depravados à noite.

Os homens que tentam abusar dela estão sujeitos à sua vingança. Mas, quando encontra um ex-colega de escola, ela acredita que pode curar até que outra tragédia a leve à loucura brutal.

Cenas do filme 'Bela Vingança' | Focus Features (Focus Features)

Quem faz parte do elenco?

"A bela vingança" é estrelado pela atriz Carey Mulligan como Cassie. Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox e Connie Britton completam o elenco.

Cenas do filme 'Bela Vingança' | Focus Features (Focus Features)

O que disse a crítica?

A "Hermosa Vingança" foi aclamada unanimemente pelos críticos especializados em cinema, que elogiaram a atuação de Mulligan, a direção de Fennell e o seu roteiro.

Todd McCarthy, do The Hollywood Reporter, afirmou que o filme “pode ser considerado polêmico; mas de uma maneira dramática, é composto com tanta perspicácia e coragem que suas reviravoltas narrativas são as que prevalecem”.

Cenas do filme 'Bela Vingança' Focus Features (Focus Features)

Elsa Fernández-Santos do jornal El País expressou que “se fosse apenas um filme de vingança, um olho por olho dedicado às matilhas que se divertem violando uma mulher, não seria o filme admirável que é. (...) É algo mais do que tudo o que anuncia ser”.

Enquanto isso, Sara Stewart, do New York Post, deu quatro estrelas de quatro e a descreveu como “um grito de raiva contra agressores sexuais” e “uma emocionante comédia de terror”.

"Ácidamente divertida e genuinamente triste em alguns momentos (...). Bela vingança é uma excelente estreia da roteirista e diretora", acrescentou em sua resenha para o veículo.

Cenas do filme 'Bela Vingança' | Focus Features (Focus Features)

Além de receber el aplauso dos especialistas, o filme recebeu cinco indicações ao Oscar 2021: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor edição e melhor roteiro original. Ganhou o último.

Quando é que sai da Netflix?

Bela Vingança será removido da Netflix em 20 de março, então os assinantes da plataforma têm apenas algumas horas a partir deste momento para assisti-lo antes que seja removido.