Meghan Markle voltou ao Instagram! A duquesa retornou no pior momento da família real britânica

Meghan Markle está de volta com uma nova conta no Instagram em um dos momentos mais vulneráveis que seus familiares políticos da realeza britânica estão enfrentando.

Mas trata-se de uma conta comercial para o seu novo negócio de estilo de vida chamado 'American Riviera Orchard', ela até já compartilhou sua primeira história, que é um vídeo em que ela aparece cozinhando em sua casa em Montecito, ao som da música "I Wish You Love" de Nancy Wilson.

Antes de se tornar a duquesa de Sussex, Meghan Markle tinha um blog de estilo de vida chamado Tig, onde dava conselhos de moda, decoração e comida, por isso ela busca fazer algo semelhante com este novo projeto.

O conceito de 'American Riviera Orchard' será uma espécie de blog e ferramenta de promoção para o novo conteúdo que será criado em relação ao estilo de vida.

Assim, Meghan Markle voltará a dar conselhos sobre decoração de casa, cuidados com o jardim, comida, etiqueta e estilo de vida em geral, assim como Gwyneth Paltrow faz com a Goop, no entanto, será mais acessível ao público.

Desta forma, a duquesa de Sussex inicia um negócio completamente separado da realeza britânica, algo que tem sido muito criticado, já que tanto ela quanto seu marido, o príncipe Harry, decidiram renunciar aos seus deveres reais para levar uma vida mais tranquila, mas continuavam a vender conteúdo relacionado à coroa.

Como curiosidade, o nome de seu novo projeto ‘American Riviera Orchard’ é uma homenagem a Santa Bárbara, Califórnia, onde Meghan Markle reside com sua família e é conhecida como a Riviera americana por seu clima quente, belas paisagens naturais, gastronomia e vinícolas.