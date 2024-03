Mansão em que morou Glória Maria no é colocada à venda por R$ 13 milhões no RJ; confira fotos Imagem: reprodução Extra

A mansão em que a apresentadora Glória Maria viveu por cinco anos está à venda por R$ 13 milhões. Localizado na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, era o sonho de compra da jornalista, falecida em 2023, segundo o site ‘Extra’. Vítima de um câncer de pulmão, ela viveu no local até a sua morte.

O imóvel de luxo possui 1100 m² com cinco quartos, sendo quatro suítes, e nove banheiros ao todo. Sua entrada é feita de mármore e tem o o pé direito de 7 metros. Entre os cômodos do primeiro andar estão uma biblioteca, escritório, sala de estar dividida em três ambientes, sala de jantar, sala de almoço, copa, cozinha, despensa e uma varanda imensa para o jardim dos fundos.

Já no segundo pavimento possui sala de televisão, quatro suítes, sendo duas com walking closet (pode andar pelo cômodo) e hidromassagem, além disso, no andar se encontra um jardim de inverno.

Por fim o terceiro andar é ocupado por salão de jogos, academia, bar, banheiro e dois terraços.

Na área de lazer o imóvel possui uma piscina, sauna a vapor, varandões, jardins e um solarium.

Imóvel era o sonho de consumo da jornalista

Além do imóvel principal o terreno possui uma edícula com três andares, feita como uma casa de hóspedes ou para funcionários.

Este segundo espaço conta com três quartos, banheiro, lavanderia, ducha e um terraço pra secar roupa.

No total a mansão contém garagem para cinco carros, e por fim possui uma guarita e um ateliê.

Também disponível para locação

Além do valor de venda em R$ 13 milhões, é possível alugar a mansão por R$ 50 mil, mais R$ 3,5 mil de IPTU, ambos mensais.

Confira mais fotos da mansão:

