Jennifer López cancela algumas apresentações nos EUA devido às baixas vendas de ingressos

Jennifer López, a renomada cantora e atriz, tomou a decisão de cancelar uma série de apresentações nos Estados Unidos devido às baixas vendas de ingressos.

Estes concertos faziam parte da sua aguardada turnê pela América do Norte em apoio ao seu novo álbum "This Is Me... Now" e aos dois filmes que o acompanham.

As datas canceladas incluem concertos agendados de 20 a 31 de agosto em cidades como Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nova Orleans e Houston.

Esses cancelamentos foram anunciados no Ticketmaster, onde foi informado que os eventos foram cancelados pelo organizador, conforme relatado por meios de comunicação britânicos.

Algumas dessas datas, como Cleveland e Houston, já haviam sido removidas do itinerário original da turnê desde o anúncio inicial feito em 15 de fevereiro e não estão mais listadas no site. Para conferir o itinerário atualizado, os fãs podem consultar as redes sociais de JLO.

Através dos gráficos de assentos no Ticketmaster.com, pode-se observar que a maioria das datas da turnê apresentam uma grande quantidade de ingressos não vendidos.

Os segmentos de assentos disponíveis, representados em azul, são significativamente maiores do que os segmentos de assentos não disponíveis, em cinza.

No entanto, é importante mencionar que foram adicionados três shows ao itinerário, em Miami, Toronto e na cidade natal de Jennifer López, Nova Iorque, uma semana após o anúncio original da turnê.

Projeto multimídia ambicioso

O álbum “This Is Me... Now”, a turnê e os dois filmes fazem parte de um projeto multimídia de três partes que exigiu um investimento de US$20 milhões. Este projeto tem como objetivo explorar a vida de Jennifer Lopez como uma romântica incurável.

De acordo com uma recente capa da revista Variety, o filme musical "This Is Me Now" de Jennifer Lopez aborda sua relação com o ator Ben Affleck, com quem se casou em 2022, quase duas décadas após a separação muito comentada após o fracasso de seu filme romântico de 2003, "Gigli".

Aviso de cancelamento

Até o momento, o representante de Jennifer Lopez não respondeu ao pedido de comentários sobre as cancelamentos.

O aviso de cancelamento simplesmente indica: “Infelizmente, o organizador do evento teve que cancelar o evento. Não é necessário tomar nenhuma medida para obter um reembolso”.