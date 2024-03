Harry e Meghan Markle unificam perfis no Palácio de Buckingham

Em uma reviravolta digital significativa, os perfis de Príncipe Harry e Meghan Markle no site oficial da família real britânica foram condensados em uma única biografia conjunta.

Esta ação simboliza um novo capítulo na já complexa relação do casal com a monarquia britânica. A modificação ocorre após a decisão do casal em 2020 de se afastar dos deveres reais e buscar uma vida mais independente, marcando um ponto de virada na forma como são percebidos pela instituição e pelo público.

A junção de suas biografias em uma única narrativa de 500 palavras no site do Palácio de Buckingham pode ser vista como um gesto de simplificação da presença online do casal dentro da estrutura real.

Interessantemente, esta atualização vem acompanhada de esforços individuais de Harry e Meghan para estabelecer suas próprias marcas e iniciativas fora do âmbito real.

A fundação Archewell, por exemplo, serve como plataforma para seus empreendimentos filantrópicos e projetos de mídia, enquanto Meghan explora um novo território com o lançamento de sua marca de estilo de vida, American Riviera Orchard.

O distanciamento de Meghan das redes sociais, impulsionado pelo assédio online que sofreu, destaca ainda mais a busca do casal por um ambiente mais controlado e positivo para compartilhar suas vidas e trabalhos.

Este movimento rumo a plataformas próprias e a construção de uma narrativa independente reflete um desejo profundo de redefinir sua identidade pública, além dos limites tradicionais da família real.

Fonte: Caras

