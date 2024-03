Hall da Fama dos Videogames 2024: os 12 títulos indicados à imortalidade

O mundo dos videogames tem seu próprio museu para imortalizar os títulos mais importantes da história. O Salão da Fama do Museu de Ottumwa, em Iowa (Estados Unidos), escolhe os três novos membros para ingressar neste local de honra.

Há doze candidatos, que consideramos como titãs, dos quais apenas três devem ser selecionados (quatro no caso de empates técnicos). Todos são clássicos e a nostalgia nos faz escolher dois seguros, dos quais desfrutamos dessas obras de arte dos primeiros consoles PlayStation.

No entanto, existem ícones do final dos anos 70 que marcaram uma era e certamente terão um lugar no Salão da Fama dos Videojogos deste 2024. Vamos conhecer então os candidatos, cortesia do Digital Trends.

Para nós, Guitar Hero e Tony Hawk's Pro Skater definitivamente deveriam entrar, mas à medida que forem vendo a lista, perceberão que os concorrentes também são importantes e têm as condições para serem imortalizados.

Os 12 candidatos para o Hall da Fama dos Videojogos

Asteroids (1979): Um clássico arcade que nos desafiou a navegar pelo espaço desviando de asteroides e naves inimigas.

Elite (1984): Um jogo de exploração espacial que nos deu liberdade sem precedentes para comercializar, lutar e descobrir segredos em uma galáxia aberta. Revolucionou o gênero com sua ambição e profundidade.

Guitar Hero (2005): Este jogo de ritmo nos fez sentir como estrelas do rock ao tocar músicas famosas com uma guitarra de plástico.

Metroid (1986): Um jogo de ação e aventura que nos colocou na pele de Samus Aran, uma caçadora de recompensas espacial. Sua jogabilidade inovadora e design de níveis inspiraram inúmeros jogos posteriores.

Myst (1993): Um jogo de aventura gráfica que nos transportou para uma ilha misteriosa cheia de enigmas e quebra-cabeças. Seu mundo fascinante e sua narrativa envolvente o tornaram um sucesso comercial e uma referência do gênero.

Neopets (1999): Um jogo online que nos permitiu cuidar de animais de estimação virtuais, interagir com outros jogadores e explorar um mundo cheio de atividades. Sua proposta inovadora e sua comunidade apaixonada o tornaram um fenômeno global.

Resident Evil (1996): Um jogo de terror de sobrevivência que nos colocou diante de hordas de zumbis em uma mansão cheia de perigos. Sua atmosfera aterrorizante, seu sistema de jogo inovador e seus personagens memoráveis o tornaram um clássico instantâneo.

SimCity (1989): Um jogo de simulação que nos permitiu construir e gerenciar nossas próprias cidades. Sua jogabilidade profunda e sua capacidade de desafiar nossa capacidade de planejamento o tornaram um sucesso atemporal.

Tokimeki Memorial (1994): Um jogo de simulação de encontros que nos permitiu viver uma história de amor em uma escola japonesa. Seu foco inovador na narrativa e nos relacionamentos românticos o tornou um precursor das novelas visuais.

Tony Hawk’s Pro Skater (1999): Um jogo de skate que nos desafiou a realizar acrobacias em cenários realistas. Sua jogabilidade intuitiva, sua trilha sonora épica e seu estilo descontraído o tornaram um ícone da cultura pop.

Ultima: A Primeira Era das Trevas (1980): Um jogo de RPG que nos mergulhou em um mundo de fantasia medieval cheio de aventuras. Seu sistema de jogo pioneiro, sua narrativa profunda e sua liberdade para explorar o tornaram um clássico do gênero.