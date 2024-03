“Fiquei atônito”: o misterioso reaparecimento de Kate Middleton que desconcerta as redes sociais

Após o fracasso de sua primeira aparição nas redes sociais após meses cheios de incerteza e sua ausência devido a uma misteriosa cirurgia abdominal, e no meio de um grande vazio de comunicação, neste fim de semana as especulações e notícias falsas sobre o paradeiro de Kate Middleton, esposa do príncipe William, voltaram com força.

Kate Middleton reaparece com o príncipe William?

Enquanto as redes sociais conversam sobre um iminente anúncio da BBC, do qual até agora não há sinais ou bandeiras a meio mastro, um veículo de imprensa britânico afirmou que Kate Middleton visitou uma fazenda no fim de semana com o príncipe William, numa tentativa de acalmar as difíceis especulações sobre seu estado de saúde ou uma suposta crise com seu marido. No entanto, a informação não foi verificada pela realeza britânica nem respaldada por imagens.

Kate Middleton (Foto: Instagram @princeandprincessofwales)

De acordo com relatos do jornal The Sun ou da revista Hola, testemunhas revelam que a princesa de Gales estava “feliz, relaxada e saudável” durante a visita que fez no sábado a uma loja de produtos agrícolas, Windsor Farm Shop, a um quilômetro de sua casa em Adelaide Cottage em Windsor, onde Kate escolheu passar sua recuperação após a cirurgia que teve em meados de janeiro.

A princesa de Gales teria visitado uma loja de produtos agropecuários perto de sua casa

“Depois de todos os rumores que estavam circulando, fiquei chocado ao vê-los lá”, disse uma testemunha que estava na loja em Windsor, citada pelo The Sun. “Kate estava fazendo compras com William e parecia feliz e bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para sair para fazer compras”, acrescentou.

Kate Middleton A princesa de Gales continua sendo motivo de preocupação (WPA Pool/Getty Images)

Além disso, no domingo, o casal passou a manhã com seus três filhos, o príncipe George, Louis e a princesa Charlotte.

É importante mencionar que o retorno da princesa de Gales divulgado pela mídia causou alvoroço nas redes sociais, uma vez que não foram divulgadas fotografias nem confirmações oficiais, o que aumentou as especulações sobre o estado de Kate Middleton e sobre como está o relacionamento dela com William.