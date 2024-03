Filho de Shakira estreia com sua banda e mostra que herdou todo o talento da mãe: foi aclamado nas redes sociais

O primogênito de Shakira e Gerard Piqué estreou com sua banda e é um talento na bateria. A cantora colombiana esteve presente no evento, como em cada passo que seus pequenos dão em direção à adolescência.

O filho de Shakira e Piqué destaca-se pelo seu talento excepcional na bateria da sua banda.

A noite passada ficou mais do que confirmado que a arte flui no sangue de Milán, o filho mais velho de Shakira e Piqué. Com 11 anos, este jovem deixa-se levar pela paixão musical, demonstrando que o talento é de toda a família.

A reconhecida cantora da Colômbia encheu-se de orgulho ao ver seu filho mais velho tocando bateria. Desde tenra idade, Milán tem mostrado seu amor e inclinação pela música e, atualmente, brilha com luz própria em sua banda musical.

Recomendados

Embora Milán também tenha tido momentos especiais ao lado de seu pai em eventos esportivos, como a Kings League, seu amor pela música parece ser mais forte do que seu interesse pelo esporte rei. Aparentemente, a melodia e o ritmo são os destinos inevitáveis do primogênito de Gerard Piqué.

Milán Piqué mostra seu talento com a bateria e as redes sociais enlouquecem

Recentemente, Milán surpreendeu a todos com sua participação na música ‘Acróstico’, escrita por Shakira, e não só ele, mas também seu irmão mais novo, mostrando que a família está cheia de artistas talentosos.

Num momento emocionante capturado nas redes sociais, pode-se ver Shakira chegando emocionada para assistir à apresentação da banda de seu filho. Como uma verdadeira fã, ela ficou perto do palco para desfrutar do espetáculo. A banda, composta por quatro talentosos membros, incluindo Milan, interpretou a icônica melodia ‘Around the World’ dos Red Hot Chili Peppers.

No videoclipe divulgado, pode-se ver Milán dominando a bateria com um talento excepcional. Os comentários nas redes sociais não demoraram a chegar, elogiando o talento do pequeno.