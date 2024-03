“Faturar até triunfar”: ‘Sr. Impostos’, diretor da Dian, sobre a famosa frase de Shakira

Luis Carlos Reyes, diretor da Dian, que se tornou famoso por suas postagens no TikTok para explicar os diferentes requisitos e responder às diferentes perguntas que surgem nas redes sociais. No entanto, desta vez ele respondeu a uma pergunta pessoal, na qual foi questionado sobre a famosa frase de Shakira: “As mulheres não choram, as mulheres faturam”.

O diretor da Dian, aparentemente, estava em um evento social, pois estava com um copo na mão, quando foi questionado por uma mulher sobre o que ele pensa da famosa frase da cantora colombiana.

"O que você acha de as mulheres não chorarem mais, mas faturarem?", perguntam ao diretor da Dian, ao que ele responde inicialmente com um sorriso, que logo desaparece instantaneamente quando responde.

"Parece-me que é uma maneira muito saudável de canalizar a frustração, é faturar, faturar até triunfar", respondeu.

Os utilizadores da internet imediatamente expressaram a sua opinião dizendo: “Acho que isto está a ficar fora de controle! Loviu #Mrtaxes”, “Ele esqueceu-se de dizer que o importante é não esquecerem de faturar eletronicamente para evitar penalizações”, “A piscadela de olho no final foi estranha. Além disso, ele gosta mais de dinheiro para eles”, “E ainda mais se for fatura eletronica”, “As mulheres choram depois de faturar porque têm que declarar rendimentos”, “Hahaha este cara é muito fixe”, “Amo-o, Mr. Taxes”, “Mk a o quem lhe deu o nome de Mr. Taxes dê-lhe um prémio!”, “Que faturem... mas que declarem, certo, #mistertaxes?”, “Ele tem cara de Drácula, gosta de sugar dinheiro como um aspirador” e “Deixem de romantizar os impostos”.