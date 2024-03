Expectativa mundial por Kate Middleton: as 5 teorias sobre o anúncio bomba

Existe expectativa mundial porque a BBC estaria se preparando para fazer um importante anúncio relacionado à família real britânica nos próximos minutos.

Tudo isso, em meio aos rumores sobre o estado de saúde de Kate Middleton após sua cirurgia abdominal e todas as polêmicas existentes em torno dela e do príncipe William.

Nesse sentido, nos últimos dias foi revelado que a princesa editou uma foto na qual aparece com seus filhos, o que posteriormente a levou a se desculpar pelas alterações feitas na imagem.

Enquanto continuam as especulações sobre a suposta infidelidade de William a Kate, de mãos dadas com sua suposta amante, Rose Hanbury.

As 5 teorias sobre o anúncio que a família real prepararia

A imprensa internacional espera que durante esta segunda-feira a BBC revele um importante anúncio da coroa britânica, havendo pelo menos 5 teorias sobre do que se tratará.

Em primeiro lugar, acredita-se que haveria um anúncio feito pela própria Kate Middleton, a fim de pôr fim aos rumores sobre o que está acontecendo com ela.

Em segundo lugar, existe a possibilidade de um possível divórcio dos príncipes de Gales, considerando os rumores de suposta infidelidade.

Em terceiro lugar, pode ser que o comunicado não tenha a ver com Kate Middleton, mas sim com o rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer, mas do qual não se conhecem mais detalhes.

Rei Charles Foto: Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Uma quarta opção seria o retorno de Harry e Meghan Markle como membros ativos da família real, apesar da má relação existente entre os duques de Sussex e William.

Finalmente, a quinta possibilidade é que nenhum comunicado seja divulgado, considerando que tanto a BBC quanto a família real britânica não confirmaram oficialmente que um anúncio será feito.