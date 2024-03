Dragon Ball Sparking! ZERO: novos personagens vazam

Novos detalhes de Dragon Ball Sparking! ZERO foram revelados nesta terça-feira, 19 de março. Há personagens vazados e o anúncio da liberação de 13 minutos de gameplay, que a Bandai Namco publicará nesta quarta-feira.

O Budokai Tenkaichi 4, como certamente todos o chamaremos, irá filtrar a inclusão de nove personagens, para reduzir a lista dos 164 lutadores que sabemos que estarão no videogame.

De acordo com o que é relatado por meios de comunicação internacionais e insiders reconhecidos como DBS Hype, os nove novos personagens são: Burter, Dyspo, Hit, Jeice, Kakunsa, Kale, Mestre Kame, Nappa e Toppo.

É o mesmo insider que informa que na quarta-feira, 20 de março, haverá 13 minutos de gameplay de Dragon Ball Sparking! ZERO, como uma medida para amenizar a tristeza pela morte de Akira Toriyama, em 1º de março deste mês, mas informada em 8/3.

Cada um dos personagens revelados no teaser e nos vazamentos mostram diferentes transformações. No início, eram simples versões de Goku e Vegeta, que de acordo com as informações do site oficial do jogo são personagens diferentes. No entanto, agora temos novos detalhes de mais guerreiros que estão se juntando ao jogo de luta.

Sabe-se que será em algum momento deste primeiro trimestre de 2024.

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

A sinopse do Dragon Ball Sparking ZERO

"Dragon Ball Sparking ZERO leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas próprias habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que se desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Faça a terra tremer. Quebre os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball", escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.