BBB 24: Raquele enxerga erro ao ser eliminada; sister fala sobre Isabelle e Davi

Fora do BBB 24, Raquele opinou sobre a relação de Isabelle e Davi dentro da casa. Durante o Bate-papo, a sister disse que enxerga que a amiga acabou sendo prioridade apenas do motorista de aplicativo e resolveu se explicar.

“Eu sempre deixei claro para Isabelle que, por mais que eu estivesse jogando com o pessoal de lá, nunca e jamais eu votaria nela. Ela era uma prioridade minha e eu deixei isso bem claro para o pessoal que eu jogava”, começou a sister.

Mas, durante a conversa com Thaís Fersoza, a eliminada do Big Brother Brasil enxergou o seu erro durante o jogo: “Na visão dele era isso, mas, na minha cabeça, eu lá dentro e eu aqui fora eu enxergo que a Isabelle se torna prioridade apenas do Davi e da Giovanna, talvez”.

A opinião sincera sobre Isabelle

Em sua primeira entrevista fora do BBB, Raquele foi só elogios para Isabelle. Segundo a sister, a aliada de Beatriz, Alane, Matteus e Davi não vai pela opinião dos outros.

“A Isabelle é uma pessoa bem sensível, que ela pensa muito com a cabeça dela. Eu não acho ela uma pessoa influenciável”, disse ela.

Por outro lado, Raquele culpou Davi por criar momentos de reflexão na cabeça dela: “O Davi é uma pessoa que tem uma palavra muito firme, sabe. Ele já chega, já fala. Eu acho que, com essas falas dele, ele cria vários andares na cabeça dela e faz com que ela fique pensativa”.

Raquele rejeitada e eliminada

Raquele foi eliminada do BBB 24 na noite desta terça-feira (19). A sister deixou o reality show com 87,14% dos votos e a alta rejeição da sister movimentou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (20). Na web, fãs do programa voltaram a chamar a pipoca de “planta” e não esqueceram os seus aliados.

No paredão desta terça-feira, a eliminada da semana disputava a preferência do público com Alane, que ficou em segundo lugar com 10,94%, e Beatriz, que não correu quase risco nenhum, ficando com 1,92%.