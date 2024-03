BBB 24: Raquele entra para os recordes de maiores rejeições em uma eliminação; confira o ranking

Em Paredão ao lado de Alane e Beatriz, Raquele foi a 13ª eliminada desta terça-feira (19) do BBB 24. A jovem doceira entrou para um ranking negativo do reality, entrando para as maiores rejeições em Paredões triplos.

Saindo com 87,14% dos votos, contra 10,94% de Alane e apenas 1,92% de Beatriz, Raquele entrou para a décima posição do ranking de eliminação com rejeição.

Confira a lista com os dez participantes que tiveram as maiores porcentagens para a eliminação em Paredões triplos:

Karol Conká - BBB 21: 99,17%;

Nego Di - BBB 21: 98,76%;

Viih Tube - BBB 21: 96,69%;

Patrícia - BBB 18: 94,26%;

Nayara - BBB 18: 92,69%;

Projota - BBB 21: 91,89%;

Laís - BBB 22: 91,25%;;

Ana Paula - BBB 18: 89,85%

Larissa - BBB 22: 88,59%;

Raquele - BBB 24: 87,14%.

Com o recorde entre as diversas edições, também veio a maior porcentagem de votos no BBB 24 para Raquele ser eliminada. Veja o ranking dos eliminados desta edição:

Raquele: 87,14%;

Marcus: 84,86%;

Yasmin Brunet: 80,76%

Rodriguinho: 78,23%

Michel: 70,33%

Juninho: 60,35%;

Deniziane: 52,02%

Menos votados para ficar no BBB 24:

Luigi: 7,29%;

Pizane: 8,35%;

Maycon: 8,46%;

Vinicius: 9,92%;

Nizam: 17,14%;

Thalyta: 22,71%.

Enquanto isso, Leidy Elin ainda não levou nenhum voto

Na outra ponta dos números está Leidy Elin, que ainda não levou nenhum voto no BBB 24. Ao todo são 73 dias sem ser votada ou indicada pelo Líder ao Paredão, quebrando o recorde de mais Paredões sem receber um único votando, sendo 13 no total.

Em relação aos dias, Leidy ainda pode bater o recorde de Gabi Martins, que ficou 73 dias sem receber votos no programa.

Contudo, tanto a cantora do BBB 20 quanto Bruna Griphao, no BBB 23, ficaram 10 Paredões sem receber votados, sendo votadas apenas no 11º em suas respectivas edições.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

