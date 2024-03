BBB 24: Raquele é a décima terceira eliminada do reality show com 87,14% dos votos

Depois de mais uma noite tensa, marcada pela dinâmica do Sincerão, o BBB 24 contou com a eliminação do emparedado nesta terça-feira (12), resultando na saída da sister Raquele. A participante “Pipoca” deixou o programa com 87,14% dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem ficado cada vez mais estreita e definitiva. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Raquele foi a décima terceira a deixar o reality show.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Recomendados

Alane: 10,94%

Beatriz: 1,92%

Raquele: 87,14%

Fernanda finalista? Entenda teoria criada por sister com saída de Raquele

BBB 24: "Se Raquele sai amanhã, eu sou finalista". Entenda teoria criada por Fernanda que a coloca no pódio Imagem: reprodução Rede Globo

Haja vista o rumo do jogo, claramente os participantes dentro da casa contam apenas com uma interpretação interna. Com a saída de Raquele, Fernanda e Pitel analisam os porta-retratos e relembram que foi avisado no início do programa que a fileira de cima estariam os finalistas.

“Sabe o que pode acontecer? Vamos contar quantas prateleiras têm. Conta comigo, querida”, diz Fernanda para Pitel. A dupla percebe que são cinco.

“Precisa de quantos pra ir para a prova do finalista?”, questiona a modelo. “Cinco”, responde Pitel. “Precisa de um olho por prateleira”, continua analisando Fernanda.

Em tom de brincadeira, Fernanda concluir: “Se Raquele sair, eu já sou o único olho dessa prateleira. Bin já é o único olho da prateleira dele, nós já somos finalistas”. As duas dão risada e alagoana diz: “Em condições normais eu ia dizer que você está cheia de ilícitos”.

A análise de Fernanda continua: “Na sua prateleira você ainda tem chance, falta Leidy e Davi. Aí você se torna a única da sua prateleira”. Depois, ela percebe que Giovanna e Buda são os únicos restantes em suas prateleiras. “É briga deles ali. Eu estou brigando agora só com Raquele. Se Raquele sai amanhã, eu sou finalista”, finaliza a análise.

Leia mais: