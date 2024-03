BBB 24: ‘Não foi estratégia’, afirma Raquele sobre colocar Isabelle no pódio

Raquele tomou café da manhã com Ana Maria Braga e revelou detalhes sobre sua trajetória no BBB 24 e, principalmente, sobre sua amizade com Isabelle, que foi vista como falsa fora do reality show.

No Mais Você desta quarta-feira (20), a eliminada do BBB disse que a amiga de Davi sempre esteve em seu pódio e que nunca agiu com falsidade com a sister. Para Ana Maria, Raquele revelou que não usou o Sincerão como estratégia contra a amiga.

Segundo ela, a ideia era abrir os olhos de Isabelle sobre as possíveis falsidades dentro do quarto fada. A sister disse que a vontade de falar sobre o assunto era antiga, mas acabou saindo na dinâmica antes do paredão.

“A Isabelle é uma menina muito sensível, eu já sentia no meu coração vontade de falar isso, mas sentia que não era o momento. Não quis fazer isso, quis deixar ela à vontade. Sempre falei que tinha quatro pessoas queridas na casa e ela fazia parte. Quando o Michel saiu, a Isabelle virou automaticamente o meu pódio”, afirmou ela.

BBB 24: Raquele entra para os recordes de maiores rejeições em uma eliminação; confira o ranking Imagem: reprodução Rede Globo

Raquele garantiu para Ana Maria Braga que Isabelle realmente fazia parte do seu pódio e que não houve nenhum tipo de estratégia: “Ela ia onde ela se sentia bem. Ela sempre deixou bem claro que ela não se sentia bem com o pessoal do quarto gnomos. Não tinha como influenciar de alguma forma, mas queria falar com ela pra abrir o olho dela”.

Raquele rejeitada pelo público

Raquele foi eliminada do BBB 24 na noite desta terça-feira (19). A sister deixou o reality show com 87,14% dos votos e a alta rejeição da sister movimentou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (20). Na web, fãs do programa voltaram a chamar a pipoca de “planta” e não esqueceram os seus aliados.

No paredão desta terça-feira, a eliminada da semana disputava a preferência do público com Alane, que ficou em segundo lugar com 10,94%, e Beatriz, que não correu quase risco nenhum, ficando com 1,92%.