BBB 24: ‘Me garanto muito bem, deitada na cama ou não’, diz Fernanda para aliada

Fernanda soltou os cachorros depois da eliminação de Raquele do BBB 24. A sister conversava com Pitel e disse que se garante no reality show: “Me garanto muito bem, deitada na cama ou não”.

A afirmação foi direcionada a sua aliada, que chegou a questionar se dez pessoas iguais a ela movimentaram o BBB: “Não vou desistir enquanto eu estou aqui. Saiu, ok...acabou”, afirmou Fernanda.

A amiga de MC Bin Laden também contestou a comparação que Pitel fez dela com Isabelle, que é vista como uma planta pela ex-aliada de Rodriguinho. Fernanda também relembrou que o funkeiro mencionou que o “jogo” dela era ficar no quarto.

Recomendados

Segundo ela, depois da temporada vão “falar: ‘quem ganhou a edição?’ A menina que ficava no quarto, é isso!”, brincou a sister, sem imaginar sua fama fora do reality show da Globo.

“Isso daqui foi um devaneio, uma loucura. ‘Você é aquela menina? Não sou, nunca estive lá. Não vou viver de passado. Mas, estou aqui, cara...é isso”, afirmou a sister.

Revoltada, Fernanda também afirmou para Pitel que o seu valor vai além do Big Brother Brasil: “Meu valor tá aí, tá na minha cara. Eu me garanto muito bem, deitada na cama ou não”.

Raquele rejeitada e eliminada

Raquele foi eliminada do BBB 24 na noite desta terça-feira (19). A sister deixou o reality show com 87,14% dos votos e a alta rejeição da sister movimentou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (20). Na web, fãs do programa voltaram a chamar a pipoca de “planta” e não esqueceram os seus aliados.

No paredão desta terça-feira, a eliminada da semana disputava a preferência do público com Alane, que ficou em segundo lugar com 10,94%, e Beatriz, que não correu quase risco nenhum, ficando com 1,92%.