BBB 24: Isabelle não se compromete com Beatriz, Alane e Matteus; este é o motivo

Isabelle dará o anjo para Beatriz, Alane e Matteus no BBB 24. No quarto fadas, a manauara falou sobre estratégia de jogo com os amigos nesta semana e alertou que não pode se comprometer agora com o trio.

Tudo começou quando Matteus afirmou que só permanece no BBB se ganhar a liderança ou o anjo: “Eu só fico se eu ganhar, se eu fico imune”, mas Isabelle disse que não é bem assim, já que outras pessoas podem imuniza-lo.

“Não, mas, essa semana, se elas [quarto gnomo] ganharem, a Bia não vai. Seria importante se a Bia ganhar o anjo, ela iria imunizar você”, destacou Isabelle. Alane também disse que pode fazer o mesmo, dando um certo alívio ao brother.

Recomendados

Ainda no quarto fadas, Isabelle falou para Alane, Beatriz e Matteus que caso ganhe alguma prova do anjo não pode dar para outra pessoa que não for o Davi: “Eu não tenho como gente, meu anjo é do Davi. Se imunizar alguém eu não tenho como me comprometer com vocês”.

Público toma partido

A fala tomou conta das redes sociais e o público tomou partido: “Precisa falar ou esclarecer o óbvio? Alguém, dentro ou fora da casa, esperava uma atitude diferente?”, questionou uma fã do BBB.

Outra seguidora do perfil oficial do Big Brother Brasil disse que a torcida de Davi é seletiva e salientou que Isabelle nunca largou a mão do brother durante toda a temporada do reality show.

“A Isabele nunca largou o Davi de mão nem quando ele estava na pior, sempre deixou claro que daria o anjo para ele, mesmo tendo dúvidas quanto ao jogo e quando todos da casa tentavam afastar a amizade deles”, disse ela.

A mesma pessoa destacou que Isabelle não se comprometeu a jogar em grupo, mas ela também quer se salvar do paredão: “Esse é o jogo dela. O fanatismo tá cegando, na primeira oportunidade o tal G4 vai afunilar para G3 e quem vocês acham que vai ser jogado na ‘fogueira’, quanto a Isa, imagino que é a única que não votaria em Davi”.