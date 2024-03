BBB 24: Fernanda quer votar na amiga Pitel para o Paredão como estratégia no jogo; entenda

Durante conversa entre Fernanda, Pitel e Lucas Henrique, as sisters e o brother estão pensando em estratégias de permanência para os próximos dias no BBB 24.

Na visão de Fernanda, é preciso colocar alguém forte do grupo deles para enfrentar os rivais no Paredão, para testar as forças de ambos dentro do reality. A confeiteira então sugere que a amiga Pitel entre na berlinda.

“Eu acho que o cenário vai ser esse mesmo. Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência pra cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia, só que a minha opinião vocês não vão gostar”, explica Fernanda. “Tem que botar eu?”, questiona Pitel. “Você não vai gostar”, diz a confeiteira. “Pode botar. [...]Se acha que essa é a estratégia boa pra derrubar, vamos embora. Não tenho medo, não”, afirma a alagoana.

“Não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente. Só que é um naturalmente depois de cinco já caírem”, diz a confeiteira.

A conversa continua, e Buda dá sua opinião, concordando com Fernanda:

“Isso vai acontecer, porque o Paredão tem que acontecer. Tem 11 pessoas nessa casa. Vai ter Paredão pra caramba até a final. A questão é: a Pitel é forte, um exemplo, vamos botar ela?”, pergunta Lucas.

“Você [Fernanda] já derrubou um de lá sozinha”, declara Pitel. “Não estou dizendo que eu não sou. Pode me colocar a hora que quiser porque eu sou a única de todos vocês aqui que está cagando para o Paredão. Caguei! Quer me botar? Me bota. Caguei pra Paredão”, responde Fernanda.

“[....] Vai acontecer de um daqui ir para a Final, sim. Só que, às vezes, era esse que tinha quebrado antes. É um jogo corajoso, que tem que ter coragem. Tem que bater no seu peito e afirmar: ‘eu vou voltar’. E se não voltar, dane-se, você tentou”, completa a modelo.

Assista ao diálogo:

A Fernanda usa todo mundo. Agora o alvo é a Pitel no paredão e nos vamos eliminar! #BBB24 pic.twitter.com/LdHYnofxv3 — Comenta Maria 🚗 (@comentamariaaaa) March 20, 2024

