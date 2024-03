BBB 24: Eliminação de Raquele movimentou a web na madrugada; confira

Raquele foi eliminada do BBB 24 com 87,14% dos votos e a alta rejeição da sister movimentou as redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (20). Na web, fãs do programa voltaram a chamar a pipoca de “planta” e não esqueceram os seus aliados.

No paredão desta terça-feira (19), a eliminada da semana disputava a preferência do público com Alane, que ficou em segundo lugar com 10,94%, e Beatriz, que não correu quase risco nenhum, ficando com 1,92%.

Voltando ao público que acompanhou a eliminação de Raquele do BBB 24, muitos fãs do reality show da Globo celebraram a vitória das aliadas de Davi e a saída de mais uma participante do quarto gnomo, que anda sendo chamado de “grupo da maldade”.

Recomendados

Uma pessoa aproveitou o momento para afirmar que agora o grupo está se “desmontando aos poucos” e perguntou quem concordava com ela.

Vendo a alta rejeição de Raquele, há também quem já pense nos próximos paredões do Big Brother Brasil. Um fã do programa fez uma comparação: “Se a Raquele teve 87% imagina a Leidy”.

Depois do discurso de Tadeu nesta terça-feira (19), parte do público também optou em lembrar que essa foi a eliminação mais cara do BBB: “4 mil estalecas ou uma rejeição misteriosa? Parabéns, Raquele. Excelente escolha!”, debochou o perfil.

Chamada de planta por parte de quem acompanhou sua trajetória no BBB 24, Raquele também foi responsável pelo luto da líder Giovanna, que chorou muito depois da 13ª eliminação da temporada. Alguns perfis questionaram se a sister vai apertar o botão da desistência: “Ela falou que iria apertar caso a amiga planta fosse eliminada. Aguardemos”, disse o anônimo, que usou muitos emojis felizes em seu texto.

Após mais um paredão, quarta-feira é dia de balada no Big Brother Brasil. Será que a festa da líder Giovanna vai agitar os brothers e sisters?